Quién es quién en el selecto club de empresarios amigos del poder que se quedaron con el negocio de la Hidrovía
A una semana de la resolución oficial del Gobierno, ponemos la lupa sobre el entramado de apellidos con llegada directa a la Casa Rosada que se repartirán una caja de USD 15.000 millones.
A siete días de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) publicara la Resolución 36/2026 que otorgó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años, las sospechas de favoritismo y direccionamiento apuntan de lleno al selecto grupo de empresarios locales que terminaron ganando la pulseada.
Detrás de la frialdad de los decretos y de las resoluciones del Boletín Oficial, siempre hay nombres y apellidos con motivos para festejar.
Si bien formalmente la adjudicación quedó en manos de la multinacional belga Jan De Nul, la letra chica del contrato obliga a la ganadora a tercerizar servicios para el dragado y balizamiento. Es exactamente en ese millonario derrame de subcontrataciones, que moverá entre USD 200 y USD 300 millones anuales, donde florecen las empresas amigas del poder político actual.
Hidrovía: quién es quién
A continuación, la radiografía de los principales ganadores del negocio fluvial por el que circula el 80% de las exportaciones argentinas.
Los hermanos Neuss: el nexo con el corazón de la Casa Rosada
Asoman como los grandes ganadores "aguas abajo" de esta licitación a través de su firma Neuss Capital. El verdadero motor de su inserción en este millonario negocio es la estrecha y conocida relación de amistad que mantienen con el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo.
Con este desembarco en la autopista fluvial, el Grupo Neuss termina de consolidar un vertiginoso emporio corporativo y de servicios que, según analistas del sector, no registraba un avance tan marcado con el favor estatal desde la década de 1990.
La familia Román y el sello del establishment local
El consorcio formal que acompaña a los belgas es Servimagnus, firma de logística y operaciones portuarias controlada de forma directa por la familia Román.
Su heredera, Karina Román, viene tejiendo una red de contactos de altísimo nivel con el poder económico libertario, un vínculo que terminó de sellarse en el exclusivo Foro Llao Llao coordinado por el empresario inmobiliario Eduardo Elsztain. Su presencia en la licitación le garantiza al grupo una facturación global estimada en USD 628 millones anuales promedio.
Ondarcuhu y Elías: los históricos del sector que retienen su porción
El mapa de beneficiarios se completa con apellidos tradicionales y de enorme peso en la actividad portuaria argentina:
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Juan Ondarcuhu: Uno de los operadores fluviales más fuertes del país, cuya estructura logística resulta indispensable para la operatividad de las terminales de la Vía Navegable Troncal.
Gustavo Elías: Empresario portuario y de medios de fuerte inserción en el polo de Bahía Blanca, quien vuelve a asegurar su lugar en la mesa chica del control portuario nacional.
El respaldo de Luis Caputo
Desde el Ministerio de Economía intentaron contener las críticas de la oposición y del periodismo de investigación —como las denuncias presentadas por Alejandro Bercovich en la pantalla de C5N— argumentando que el proceso concluyó sin impugnaciones y con una baja del 13,5% en los costos logísticos.
Sin embargo, el volumen total del botín (más de USD 15.700 millones acumulados a lo largo del contrato) y la red de contención diseñada para empresarios amigos deja en claro que, lejos de la libre competencia prometida, el control de la mayor llave comercial de la Argentina quedó concentrado en los círculos de mayor influencia de la gestión actual.
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