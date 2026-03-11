Éxodo por la crisis: se quintuplicó la cantidad de argentinos que prefieren trabajar en Brasil

Gran parte de esos trabajadores provienen de Misiones, dado que limita con las ciudades brasileñas de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En la provincia argentina el éxodo laboral se explica por una situación básica: la crisis en el sector yerbatero.

produccion yerba brasil

Luego de los cambios regulatorios del gobierno de Milei, que eliminaron el precio mínimo de la yerba mate, el valor del producto se redujo a la mitad. Hasta 2023, el kilo de hoja verde rondaba los 420 pesos. Actualmente muchos productores reconocen que se pagan cerca de 180 pesos, mientras que todos los insumos y combustibles necesarios para la producción siguen en aumento.

Según testimonios compartidos por el diario Folha de San Pablo, un trabajador debería cobrar 79 pesos por kilo de yerba mate, pero actualmente solo recibe 40 pesos. En cambio, cosechando uvas en Pinto Bandeira cobra 48.775 pesos por día. Además del salario, recibe almuerzo, cena y alojamiento.

Ante esta situación, es evidente que cada vez más argentinos prefieren cruzar la frontera y buscar alternativas laborales más rentables en Brasil. A su vez, marca un cambio histórico en la dinámica laboral entre ambos países: mientras que durante años era más común que los brasileños emigraran hacia Argentina, en los últimos años la tendencia se revirtió claramente.