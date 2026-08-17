Industria textil en crisis: "La caída del poder adquisitivo y la suba importaciones son el jaque mate"

"A mi lo que me desvela todos los días es cómo hago para pagar los salarios ¿no?", concluyó.

Industria en crisis

La industria en general se encuentra en crisis merced del modelo económico libertario. Apenas algunos pocos sectores, principalmente extractivos y con poca capacidad de generación de empleo, logran escapar a la debacle general. Pero una de la más golpeadas es precisamente la industria textil.

Según datos de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), en el último año se perdieron más de 15 mil puestos de trabajo formales en la la cadena integrada por los sectores textil, confección, cuero y calzado. Está caída, registrada en abril pasado contra abril de 2025, representa la mayor caída interanual desde que se tiene registro.

Luis Caputo y Javier Milei

Si se extiende el análisis hacia atrás, la pérdida acumulada desde diciembre de 2023 asciende a 25.683 empleos registrados. Esta sangría laboral se traduce en un promedio de 1.200 despidos por mes. Asimismo, también en el último año cerraron 330 de fábricas y ya son cerca de 400 las que dejaron de operar desde el inicio de la gestión Milei.

El desplome de la actividad textil es significativamente más profundo que el del resto de la economía. Mientras que el promedio de la industria manufacturera retrocedió un 2,5% en mayo, la producción textil cayó un 25,6% interanual. Los segmentos más afectados han sido los hilados de algodón y el acabado de productos textiles, con bajas que superan el 35%.

Esta parálisis se refleja en las fábricas, donde casi seis de cada diez máquinas permanecen inactivas. En mayo, la utilización de la capacidad instalada fue de apenas el 42,2%, situándose 16,2 puntos porcentuales por debajo del promedio industrial general.