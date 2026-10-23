Para el 80% de los argentinos el equilibrio entre el trabajo y su vida personal es clave

El 31% de los trabajadores argentinos admitió haber renunciado a un empleo por no ofrecerle suficiente flexibilidad .

de los trabajadores argentinos admitió haber . El 20% aseguró haber dejado un trabajo debido a la falta de independencia o autonomía para fijar su propia agenda y plazos.

El rechazo a los trabajos rígidos y 100% presenciales

Las expectativas del talento local en torno a los esquemas de trabajo se cristalizan a la hora de evaluar nuevas oportunidades. Frente a la posibilidad de elegir un trabajo sin ningún tipo de condicionamiento:

El 40% de los argentinos no aceptaría un trabajo que no le brindara flexibilidad en sus horarios ni la posibilidad de controlar su propia agenda.

que no le brindara flexibilidad en sus horarios ni la posibilidad de controlar su propia agenda. El 36% rechazaría cualquier propuesta laboral que limitara la flexibilidad sobre el lugar desde donde trabajar (home office o trabajo remoto).

Avila agregó que "hoy los trabajadores tienen mayor claridad sobre lo que esperan de sus trabajos y sus vidas, tienen más claras sus prioridades y no están dispuestos a resignarlas", destacando que esta tendencia es especialmente fuerte entre los profesionales que residen en grandes centros urbanos.