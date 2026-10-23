Para el 80% de los argentinos el equilibrio entre el trabajo y su vida personal es clave
Un estudio global reveló las nuevas prioridades del mercado laboral: salarios emocionales, esquemas de trabajo híbridos y autonomía.
Tras el paso de la pandemia, los paradigmas que determinaban qué hacía a un empleo atractivo cambiaron, consolidando la necesidad de los trabajadores de alcanzar calidad de vida. Un estudio reveló que para el 80% de los argentinos, el equilibrio entre el trabajo y su vida personal es un factor clave a la hora de tomar decisiones sobre su carrera.
El salario emocional y los factores no monetarios
El informe fue elaborado y presentado por Randstad, la compañía global líder en la gestión de talento, bajo el nombre "Randstad Workmonitor 2026". El estudio señala que, aunque la retribución económica y el sueldo siguen siendo el principal factor de atracción al evaluar una oferta, los factores no monetarios ganan un peso cada vez mayor.
Los denominados drivers que componen el "salario emocional" incluyen aspectos que van mucho más allá del dinero: flexibilidad, sentido de pertenencia, autonomía, propósito empresarial y una profunda alineación de valores con la organización. En Argentina, este equilibrio se posiciona exactamente en el segundo lugar de importancia a la hora de elegir un empleador.
"El trabajo dejó de ser solamente una fuente de ingresos para convertirse también en un espacio de crecimiento, aprendizaje y realización", analizó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay. "Cuando hablamos del trabajo, en las organizaciones empezamos a hablar de realización personal, de bienestar e incluso de felicidad, un fenómeno transversal que incluye a los trabajadores de todas las edades".
Autonomía y renuncias por falta de flexibilidad
El nivel de flexibilidad laboral que perciben los empleados es, en muchos casos, un elemento que define su continuidad en un puesto de trabajo. Las cifras locales son contundentes:
- El 31% de los trabajadores argentinos admitió haber renunciado a un empleo por no ofrecerle suficiente flexibilidad.
- El 20% aseguró haber dejado un trabajo debido a la falta de independencia o autonomía para fijar su propia agenda y plazos.
El rechazo a los trabajos rígidos y 100% presenciales
Las expectativas del talento local en torno a los esquemas de trabajo se cristalizan a la hora de evaluar nuevas oportunidades. Frente a la posibilidad de elegir un trabajo sin ningún tipo de condicionamiento:
- El 40% de los argentinos no aceptaría un trabajo que no le brindara flexibilidad en sus horarios ni la posibilidad de controlar su propia agenda.
- El 36% rechazaría cualquier propuesta laboral que limitara la flexibilidad sobre el lugar desde donde trabajar (home office o trabajo remoto).
Avila agregó que "hoy los trabajadores tienen mayor claridad sobre lo que esperan de sus trabajos y sus vidas, tienen más claras sus prioridades y no están dispuestos a resignarlas", destacando que esta tendencia es especialmente fuerte entre los profesionales que residen en grandes centros urbanos.
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