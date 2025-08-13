A cien años del nacimiento de Carlitos Balá: sus grandes momentos y las frases que quedaron en la historia

Carlitos Balá y un recuerdo para siempre

Durante más de medio siglo, fue protagonista de programas como El show de Carlitos Balá y Balabasadas, además de películas, discos y giras teatrales que lo consagraron como el “amigo de todos los chicos”. Incluso, en los últimos años de su vida, logró conectar con nuevas generaciones gracias a las redes sociales y a su participación en eventos populares como el programa de Panam y la Fiesta Nacional de la Primavera en distintas ciudades.