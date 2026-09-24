A qué hora salen a la venta las entradas para K4OS en el Arena de Buenos Aires y cuánto cuestan
La exitosa girl band argentina K4OS anunció su primer show en el Movistar Arena para cerrar una etapa. Conocé cuándo comprar los tickets y los precios.
La ascendente agrupación pop K4OS confirmó su primer gran concierto en el estadio Arena de la Ciudad de Buenos Aires para el próximo 15 de diciembre. El esperado show, titulado "Nothing Lasts 4ever", marcará el cierre definitivo de su exitosa primera etapa artística y el inicio de una nueva era.
A qué hora salen a la venta las entradas para K4OS y dónde comprarlas
Las fanáticas de la banda integrada por Tau, Ine, Mechi y Lynette podrán adquirir sus tickets de forma online, exclusivamente a través del sitio web oficial del recinto. El cronograma de comercialización dispuesto por la productora se divide en dos grandes etapas:
- Preventa exclusiva: comenzará el próximo lunes 28 de septiembre a las 16:00 horas para clientes del banco BBVA, quienes además tendrán el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.
- Venta general: se habilitará automáticamente el martes 29 de septiembre a las 16:00 horas, admitiendo el resto de los medios de pago permitidos por la ticketera.
En cuanto a la gran duda de los fans sobre cuánto cuestan las entradas, la organización aún no ha publicado la grilla oficial de precios ni el mapa de ubicaciones. Por este motivo, los valores definitivos se darán a conocer directamente al momento de ingresar a la plataforma y habilitarse la fila virtual.
El fenomenal presente de la banda antes de su primer Arena
El anuncio de este megashow llega en un momento bisagra para el grupo. Tras el masivo impacto de su "4EVER Tour" por diversos países de Sudamérica, donde lograron convocar a más de 100.000 personas, la agrupación viene de vivir un hito histórico tras presentarse como acto de apertura para la famosa banda surcoreana Stray Kids ante una multitud.
Con este nuevo espectáculo en Villa Crespo, presentarán en vivo su más reciente lanzamiento titulado "Berlín". La canción propone un concepto estético más nocturno, audaz y maduro, despidiéndose de sus orígenes para darle la bienvenida a su renovada identidad musical en la escena nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario