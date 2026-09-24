A qué hora salen a la venta las entradas para K4OS en el Arena de Buenos Aires y cuánto cuestan

Preventa exclusiva: comenzará el próximo lunes 28 de septiembre a las 16:00 horas para clientes del banco BBVA, quienes además tendrán el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

comenzará el próximo para clientes del banco BBVA, quienes además tendrán el beneficio de abonar en hasta 6 cuotas sin interés. Venta general: se habilitará automáticamente el martes 29 de septiembre a las 16:00 horas, admitiendo el resto de los medios de pago permitidos por la ticketera.

En cuanto a la gran duda de los fans sobre cuánto cuestan las entradas, la organización aún no ha publicado la grilla oficial de precios ni el mapa de ubicaciones. Por este motivo, los valores definitivos se darán a conocer directamente al momento de ingresar a la plataforma y habilitarse la fila virtual.