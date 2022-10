El video viral de Ale Sergi sobre la piratería en la música

"A mí nunca me tocó la venta de cds como ingreso principal, de hecho nosotros atravesamos el peor momento de la historia de la industria discográficas, cuando nosotros tuvimos el mayor éxito de nuestros discos, que fue el de "Don", "Yo te diré", me la pasaba firmando discos piratas", señaló Ale Sergi en la entrevista de "Terapia Picante".

"Era la época de los manteros, y que voy a hacer la gente no tiene la culpa, a mi me molestaba cuando la compañía venía y me decía que hagamos un video para decirle a la gente que compre original", señaló el cantante este semana.

"Como me voy a enojar con esa persona, el problema lo tiene que resolver el que se encarga de la venderlo, pero el usuario no, se enfocó muy mal el tema de la piratería", sentenció Ale Sergi en el video viral que comenzó a circular en las redes y con el que muchas personas estuvieron de acuerdo.

