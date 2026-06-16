Alerta en Telefe: el inesperado problema que complica el estreno de "Popstars"

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Al momento de desmenuzar las causales de este desinterés masivo por parte de los jóvenes artistas, la cronista vinculó el fenómeno con las nuevas dinámicas de visibilidad que ofrecen las plataformas digitales actuales y trajo a colación viejos fantasmas de la industria musical local.

"Yo tengo alumnas mías que canta, baila y actúa, que me dice '¿para qué me voy a anotar si yo con mis redes ya me hago mi carrera?'. Recordemos lo que pasó con Bandana que no ganaban un peso, que las explotaban. Yo hablé con Lisa, la llamaron para que estén las chicas de Bandana y le dijeron que no. No quieren estar, ni ellas ni los Mambrú", agregó con contundencia.

En esa misma línea de análisis, la especialista sentenció: "Es difícil. Realmente, el reality se va a tener que reinventar porque con las redes ya no es lo mismo".

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¿Popstars deberá reinventarse? La preocupación de Telefe

Frente a este complejo panorama de ausencias, las productoras asociadas se ven obligadas a agilizar mecánicas alternativas de reclutamiento para nutrir las jornadas iniciales de filmación. Por el lado de los números que maneja la interna del canal, el periodista Santiago Sposato introdujo un dato de corte cuantitativo al revelar que "se esperan 4.000 personas en el Parque Roca a partir del 8 de julio cuando empiezan las grabaciones".

Para garantizar ese marco de concurrencia en la fecha patria, Ochoa sumó una última información y aclaró que "están llamando a distintas agencias para las convocatorias", apelando de este modo a bases de datos de perfiles profesionales para subsanar los baches del llamado abierto.

En lo que respecta al organigrama de figuras de la señal, ya quedó totalmente certificado quién se calzará el traje de animador principal de la gala. Las emisiones de "Popstars" se desarrollarán bajo la conducción de Nico Vázquez, configurando un show que sumará los esfuerzos técnicos y logísticos de la escudería Telefe trabajando en tándem con la firma de entretenimientos RGB Entertainment.