La exmujer de Aníbal Lotocki lo defendió: "Estoy muy segura"

"Yo me operé antes que ella, ¿sabés? Estoy muy bien y saludable. No te preocupes vos si yo lloro, eso es tu imaginación", le respondió Favaron a una de las personas que le consultó por su experiencia como paciente de su expareja.

"Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo: no tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo", sentenció la mujer en otra historia de Instagram.

faravon La exnovia de Aníbal Lotocki lo defendió en redes sociales

"Tenemos exactamente el mismo procedimiento y tengo mucha gente conocida que también. Estamos muy bien", agregó en referencia a Silvina Luna, quien denunció por lesiones a Aníbal Lotocki por las inyecciones de metacrilato que le aplicó en 2012, y que devinieron en un exceso de calcio en sangre y en problemas renales.

"Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo que se desconocen las causas, así de clara y respetuosa soy con el tema", disparó a su vez Favaron cuando le preguntaron por la muerte de Mariano Caprarola, quien falleció hace días atrás cuando estaba internado para que le extirparan piedras del riñón.

