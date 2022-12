Argentina, 1985 fue nominada para los premios Globos de Oro 2023

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023 y "Argentina, 1985", la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que aborda los Juicios a las Juntas militares, fue nominada en el rubro 'Mejor película extranjera' y competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).