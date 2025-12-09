Babasonicos en Ferro: noches sin tiempo off

Y antes de que estallara la seguidilla final apareció el primer golpe emocional de la jornada: el regreso de Carca. Sin anuncios ni sobreexplicaciones, su sola presencia cargó de electricidad canciones como “Vampi”, “El loco”, “La lanza” y "Bye Bye”, su última intervención de la noche. Fue un momento de alegría sincera, compartida por banda y público.

“Bye Bye” fue, además, el punto de arranque para el último tramo, una cadena de once explosiones consecutivas que no dio respiro. Desde “Carismático” hasta “Putita”, desde “Cómo eran las cosas” hasta “Irresponsables”, la banda avanzó con contundencia, oficio y desparpajo. En ese segmento llegó “La pregunta”, interpretada con un filo que volvió a exponer por qué es una de las declaraciones de principios más sólidas del siglo XXI. A juicio de este cronista, brilla más cuando aparece de manera imprevisible en el set, pero su ubicación táctica antes del bis no le restó ni precisión ni impacto.

Fiel a su ADN, Babasonicos evitó cualquier tentación de solemnidad de estadio y liquidó el asunto con "La izquierda de la noche" y "El colmo": no hubo discursos de ocasión, no hubo “bonus tracks” por la magnitud del espacio, no hubo demagogia. Lo que hubo fue coherencia, decisión y una forma de entender la música como un proceso en movimiento, nunca como un monumento.

En 115 minutos bastó y sobró para confirmar que la banda sigue comportándose como un cuerpo mutante: inquieto, pulido, voraz, siempre dispuesto a poner en riesgo su propia comodidad. Salieron, encendieron, desorientaron, incendiaron y se fueron. Y cuando Ferro quedó en silencio, lo que flotaba no era solo el eco de los hits: era la sensación —renovada— de que Babasonicos otra vez movió su frontera hacia adelante, sin pedir permiso y sin mirar atrás más de lo necesario.

