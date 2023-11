Aseguran que Bruce Willis no reconoce a Demi Moore

Medios estadounidenses informan que Willis no reconoce a Moore

Esto se debe a que recientemente medios estadounidenses confirmaron que Willis no reconoce a Demi Moore, quien fue su pareja durante 13 años y con quien tiene tres hijas. Una vez separados, los actores mantuvieron siempre un gran vínculo debido a las tres jóvenes que los unen y suelen compartir distintos momentos con sus familias ensambladas y habría sido allí donde él no reconoció a Moore.

post instagram demi moore bruce willis

"Demi no sabía que había empeorado tanto. Su memoria se ha desvanecido, no la reconocía", confirmó una fuente cercana a la familia. Y, si bien Demi Moore no habló al respecto sobre la actualidad de Bruce Willis, siempre suele compartir en su cuenta de Instagram distintos recuerdos con él demostrándole así su apoyo.