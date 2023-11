La hija de Bruce Willis hizo un emotivo posteo

La influencer y también actriz de 35 años compartió, a través de su cuenta de Instagram, un posteo emocionante para su padre. En su perfil publicó una fotografía de ella cuando era bebé a upa de Willis cuando era joven y escribió: "Verdaderamente estoy extrañando a mi papá hoy". A este comentario le sumó un emoji de una carita emocionada.

El emotivo posteo de la hija de Bruce Willis

Embed - Rumer Glenn Willis on Instagram: "Really missing my papa today. "