BTS lanza "Proof": todo lo que tenés que saber

Es por esto que "Proof" - "Prueba", en español - viene a significar todos los osbtáculos que superó BTS a lo largo de su carrera para consolidarse el grupo de K-Pop más exitoso, desde Corea del Sur y hacia el mundo.

Desde las cuentas oficiales de BTS en Twitter junto a HYBE Labels compartieron hace algunas semanas el esquema de promoción del disco que contó, entre otras cosas, con el lanzamiento de las tres tracklist, el concepto de inspiración de Proof con videos personales de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, nuevas fotos de los Bangtan y el estreno del teaser de “Yet To Come” en YouTube, una nueva canción que formará parte del primer disco y será el single principal.

Proof Promotion Schedule.jpg "Proof": el esquema de promoción del nueva álbum de BTS

Toda la previa al lanzamiento de “Proof” mantuvo en vilo al ARMY, que a través de las redes sociales hicieron Trending Topic cada hashtag referido a los diferentes estrenos y novedades sobe BTS.

Cómo será "Proof Live" de BTS

proof live.jpg BTS: El “Proof Live” será transmitido el 13 de junio a las 9 (hora Argentina) a través del canal de YouTube BANGTNATV.

A eso se le sumó el anuncio del “Proof Live”, un programa que se transmitirá el 13 de junio – 9 am en Argentina - en vivo para la presentación del álbum a los fans y que, según adelantaron con un increíble poster, tendrá invitados sorpresa.

Se espera que en el especial, cuyo anuncio era todo un interrogante – así se había indicado en el esquema de promoción del disco- BTS cante varias de las canciones de “Proof”, aunque por el momento no se adelantó cuáles serán.

Lo que se viene: "Shorts" de BTS en YouTube

A través de una carta, los integrantes de BTS junto a YouTube invitaron a ARMY a compartir sus momentos con ciertos hashtags a través de la plataforma. A su vez, habrá videos de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook contando sus historias.

mys BTS story youtube.jpg BTS en YouTube: "Yet To Come" se conviertió en el primer teaser de un video musical en alcanzar un millón de visitas en solo siete minutos.

Proof de BTS: precios, canciones y más

Este comeback llega para celebrar el aniversario de BTS y estará disponible no solo en tres discos físicos, dos de los cuales podrán escucharse también en las plataformas musicales como Spotify. Serán un total de 48 canciones de las cuales solo 35 se compartirán en streaming.

Las nuevas canciones serán “Run BTS”, “For Youth” y "Yet To Come (The Most Beautiful Moment In Life)”.

FR9c_L8WYAM4XZ9 (1).jpg

A la preventa se pusieron las versiones “Standard Edition” y “Compact Edition”, las cuales mantienen cierta diferencia de contenido y de precios.

El álbum “Proof” Compact Edition es más chico en cuanto a tamaño e incluye incluye 3 CD con tres pistas completamente nuevas, booklet, tarjeta fotográfica (al azar 1 de 7), postal (al azar 1 de 8), mini póster y guía de discografía. Dimensiones: 154 x L 153 x H 15 (mm). Precio de preventa en Argentina: $6.300

En tanto, el álbum “Proof” Standard Edition incluye 3 CDs incluyendo 3 nuevas canciones, 4 libretos (el arte de Proof, fotografía, epílogo y letra), set de photocards (7 en total),photocard (1 de 8 al azar), postal (1 de 8 al azar) y un póster de edición limitada. Dimensiones: 190(largo) x 252(ancho) x 60(fondo) (mm). Precio de preventa en Argentina: $17.000

Ambos fueron puestos a la preventa en Universal Music Argentina y, según ARMY, otras dos disquerías de Argentina (Insomnio Records y Disquería Music Shop) confirmaron que en los próximos días van a incluir la preventa de Proof a sus catálogos online.

Tracklist de "Proof" de BTS

BTS Proof Tracklist 1.jpg

BTS Proof Tracklist 2.jpg

BTS Proof Tracklist 3.jpg