El alentador posteo de Juariu sobre la lucha contra el cáncer de mama

juariu.jpg

A través de una publicación de Instagram hizo referencia a cuando padeció la enfermedad: "Tuve cáncer de mama. Lo detecté a tiempo casi por casualidad. A mis 29 años nunca me habían pedido una ecografía mamaria. No tenía antecedentes familiares. Me toqué un bultito y fui lo más rápido que pude al médico. Haber ido rápido a hacerme los chequeos es lo que me salvó la vida"