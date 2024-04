César Bordón presentó "El Sabor del Silencio" en exclusiva con minutouno: qué dijo

Embed - EL SABOR DEL SILENCIO - Tráiler

Aún así, antes del lanzamiento de la serie, quien se encargó de dar más detalles de su personaje y, mismo de "El Sabor del Silencio" fue el mismo César Bordón. El actor habló, en exclusiva, con minutouno.com y reveló algunos aspectos de cómo fue realizar este trabajo sobre un papel tan oscuro, pero al mismo tiempo creíble.

La entrevista completa con César Bordón sobre "El Sabor del Silencio"

Con una simpatía extrema y siempre buena predisposición, César Bordón se presentó en el evento que realizó Flow en Tigre con un traje demostrando ya, desde ese pequeño detalle, grandes diferencias con su personaje. En "El Sabor del Silencio", el actor le da vida a un político odioso, codicioso y machista, pero él se diferencia en todos los aspectos. Y eso es justamente la magia de su talento, que más allá de ser tan distinto a un personaje que le toca interpretar, él siempre logra hacerlo creíble.

De hecho, fue de eso mismo de lo que comenzó hablando con minutouno.com. Verlo sentado con una mega sonrisa no me hizo dudar en decirle que lo admiro como actor, pero que su personaje fue odioso derivando en preguntar: ¿cómo es llegar a este punto en el que alguien diga que odia a tu personaje, pero te admira como actor?. Ante esto, Bordón respondió: "Bueno, gracias. Se trata de eso un poco, ¿no? Yo creo que además los personajes siempre digo que su composición no tiene que ver solamente con lo odioso o lo bueno que pueda ser, sino con un todo".

Luego de esto, agregó: "Los personajes son muchas otras cosas, son encantadores, son seductores y de pronto son cariñosos o siniestros como en este caso y me parece que pasando un poco por todas esas aristas es donde uno encuentra que el personaje puede tener desarrollo y llegar a la gente". Tras esto, hizo referencia a cuál cree él que será el punto de enganche de esta ficción para el público: "Creo que tiene todos los condimentos necesarios. Primero la combinación de gastronomía con este policial negro, de alguna manera, me parece que es muy atractivo y creo que tanto eso como el elenco y la fusión que tiene el elenco hace que todos esos condimentos sepan bien", explicó.

"Es una ficción que tiene una factura de haberla hecho con todas las condiciones que el mercado requiere hoy en día porque necesita de un gran desarrollo, porque la competencia está cada vez más alta y me parece un hermoso desafío. Creo que va a ser muy atractiva", afirmó después ante minutouno.com. Al mismo tiempo, Bordón abordó cómo fue trabajar con su cuerpo en este desarrollo dramático sin rellenar silencios innecesarios en la serie.

Además de explicar cómo fue el trabajo corporal, César Bordón también mencionó durante su entrevista con minutouno.com el desarrollo de la dura escena que enfrenta junto a Violeta Urtizberea. Aunque, por si esto fuera poco, también hizo un ping pong de preguntas con el sitio y dejó algunos consejos para los espectadores argentinos.

