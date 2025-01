Confirmado: Mirtha Legrand hará su programa desde Mar del Plata

Desde hace varias semanas, Mirtha está en Mar del Plata. En los últimos días tuvo algunos inconvenientes, cuando recibió un insulto.

Este año no había podido hacer su tradición programa de verano desde el Hotel Costa Galana, por la falta de acuerdos con El Trece. "Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no sé por qué mierda no se hacen", dijo en un evento en la noche del martes por el trigésimo aniversario del famoso hotel.

No es la primera vez durante este verano que Mirtha expresa su disconformidad por su ausencia en la pantalla chica. "Se lo perdieron", dijo al respecto hace unos días en una entrevista en la que reveló su percance por el que no estuvo presente en la temporada de teatro.

Al preguntarle, respondió: "Me rompí un diente... comiendo una tostada. Además me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía".

Desde marzo el clásico ciclo de La noche de Mirtha continuará desde Buenos Aires todos los sábados. Juana Viale también regresará con los almuerzos los domingos por la pantalla del Trece.