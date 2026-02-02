Crisis en el cine: enero de 2026 registró una caída histórica en la venta de entradas

El dominio de Disney en la taquilla del cine

A pesar de la baja general, "Avatar: Fuego y cenizas" fue el título más exitoso del mes con 732.234 tickets vendidos, aunque rindió un 54% menos que la entrega anterior de la saga. Disney se consolidó como la distribuidora líder, acaparando el 56% del mercado gracias también al desempeño de "Zootopia 2", que quedó en segundo lugar.