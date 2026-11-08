De qué tango de Carlos Gardel es la frase que citó el papa León XIV frente a Javier Milei
León XIV parafraseó una de las estrofas de Carlos Gardel en su primer discurso en Argentina. Conocé la historia y la letra completa de este clásico nacional.
Durante su primer discurso oficial en el país, brindado en el Centro Cultural Palacio Libertad frente al presidente Javier Milei, el papa León XIV sorprendió al auditorio al apelar a la cultura popular argentina. "Como cantaba Carlos Gardel: es un soplo la vida", deslizó el Sumo Pontífice, recurriendo a una de las frases más inmortales de nuestro cancionero.
La cita tanguera del Papa León XIV
Durante su discurso, el Papa enfatizó la responsabilidad de cada generación de cuidar y hacer crecer la patria recibida para luego entregarla a quienes vendrán. Fue en ese instante donde apeló a la melancolía del tango para ilustrar su mensaje.
"Sí, como cantaba Gardel: es un soplo la vida, pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar y transmitir", expresó textualmente el Sumo Pontífice, tal como quedó registrado en la transmisión oficial (minuto 0:25 del video).
La icónica frase "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada..." pertenece al legendario tango "Volver", una obra maestra del cancionero porteño con música compuesta por Carlos Gardel y letra escrita por Alfredo Le Pera en 1934.
La letra del tango "Volver" de Carlos Gardel
Yo adivino el parpadeo
De las luces que a lo lejos
Van marcando mi retorno
Son las mismas que alumbraron
Con sus pálidos reflejos
Hondas horas de dolor
Y aunque no quise el regreso
Siempre se vuelve al primer amor
La vieja calle donde el eco dijo
Tuya es su vida, tuyo es su querer
Bajo el burlón mirar de las estrellas
Que, con indiferencia, hoy me ven volver
Volver con la frente marchita
Las nieves del tiempo platearon mi sien
Sentir que es un soplo la vida
Que veinte años no es nada
Que febril la mirada, errante en las sombras
Te busca y te nombra
Vivir con el alma aferrada
A un dulce recuerdo
Que lloro otra vez
Tengo miedo del encuentro
Con el pasado que vuelve
A enfrentarse con mi vida
Tengo miedo de las noches
Que pobladas de recuerdos
Encadenan mi soñar
Pero el viajero que huye
Tarde o temprano detiene su andar
Y aunque el olvido, que todo destruye
Haya matado mi vieja ilusión
Guardo escondida una esperanza humilde
Que es toda la fortuna de mi corazón
Volver con la frente marchita
Las nieves del tiempo platearon mi sien
Sentir que es un soplo la vida
Que veinte años no es nada
Que febril la mirada, errante en las sombras
Te busca y te nombra
Vivir con el alma aferrada
A un dulce recuerdo
Que lloro otra vez
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