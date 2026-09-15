Dónde ver "Widow's Bay", la serie más ganadora en los Premios Emmy 2026

Dónde ver "Widow's Bay"

Para quienes aún no se hayan adentrado en este fenómeno multipremiado o deseen revivir la narrativa que conquistó a la crítica mundial, la temporada completa de Widow’s Bay se encuentra disponible de manera exclusiva en el catálogo de Apple TV. La plataforma vuelve a ratificar su sello de calidad al albergar esta obra maestra que, tras su histórica consagración en los Emmy, se consolida como una cita completamente obligatoria para cualquier apasionado de las grandes historias.

De qué se trata Widow´s Bay

Widow’s Bay es un pintoresco pueblo en una isla a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra. Pero esconde algo bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis ya no sabe cómo reanimar esta comunidad en crisis: no hay wifi, la cobertura va y viene y debe enfrentarse a unos vecinos supersticiosos que creen que la isla está maldita.