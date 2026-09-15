En qué plataforma de streaming ver cada una de las series más ganadoras de los Premios Emmy 2026

HBO Max: La plataforma se consolidó como uno de los grandes epicentros del prestigio al albergar a dos de los tanques más premiados de la edición. Allí se encuentra The Pitt, el aclamado drama médico protagonizado por Noah Wyle —quien se alzó con la estatuilla a Mejor Actor en Drama, rubro en el que la serie también resultó ganadora—, cuyas dos primeras temporadas están disponibles en el catálogo. Lo propio ocurre con Hacks, la exitosa comedia que compitió con su quinta y última temporada y que coronó por quinta vez consecutiva a Jean Smart como Mejor Actriz de Comedia. A ellas se suma el drama histórico La edad dorada, creado por Julian Fellowes.

Apple TV: El servicio de la manzana consolidó una presencia de peso en los apartados de drama y comedia. En su catálogo destaca Pluribus, la ficción de ciencia ficción de Vince Gilligan que consagró a Rhea Seehorn como Mejor Actriz en Drama, además de la novedad La maldición de Widow’s Bay, que le valió el premio a Mejor Actor de Comedia a Matthew Rhys. La plataforma también concentró títulos muy comentados como Slow Horses, Your Friends & Neighbors y Shrinking.

Disney+: La plataforma del ratón sumó una fuerte presencia con producciones aclamadas tanto en drama como en comedia. Entre ellas se destaca Paradise, el thriller político y de ciencia ficción protagonizado por Sterling K. Brown, además de las populares El Oso y Abbott Elementary, sumando también en el rubro de misterio a la exitosa Only Murders in the Building y la miniserie Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

Netflix: La oferta de la compañía de la "N" roja incluyó títulos de alto voltaje político e internacional como La diplomática, además de la exitosa comedia romántica Nadie quiere esto. En el terreno de las miniseries, la plataforma posicionó con fuerza a la segunda temporada de Bronca —que llegó a la gala con 16 nominaciones— y a La bestia en mí.