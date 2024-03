Duki contó cómo logra enamorar a Emilia Mernes: "Hay un mal concepto de ser romántico”

VIDEO La revelación de Duki sobre cómo logra enamorar a Emilia Mernes

duki

“Yo creo que hay un mal concepto de ser romántico, la gente piensa que ser romántico es preparar una cenita, poner unas velitas, un par de flores, eso para mí no es ser romántico. El hombre se aprovecha mucho de lo que es romántico”, comenzó diciendo el trapero en la entrevista.

Para finalizar, y si bien ya tiene una relación super estable con la cantante argentina, Duki expresó: “Para mí romántico es que me levanto a la mañana y trato de limpiar todo el pis y la caca de mi perra Roma para que no la tenga que limpiar Emi, eso me parece más romántico”.