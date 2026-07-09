El emotivo mensaje de Ricardo Arjona para despedirse de Argentina: "20 noches difíciles de olvidar"

La puesta incluyó más de 300 metros de pantallas LED, 400 artefactos de iluminación, 30 cabezales láser, 40 máquinas de humo y 40 máquinas de confeti, además de un equipo de más de 150 técnicos locales encargados del montaje y la ejecución de cada show.

El resultado es una experiencia visual y sonora de alto impacto que transformó cada noche como una de las producciones más ambiciosas realizadas en el país.

Una relación de más de tres décadas con Argentina

El vínculo entre Ricardo Arjona y el público argentino comenzó en 1994 y, desde entonces, no dejó de crecer. A lo largo de más de 30 años, el artista agotó funciones en escenarios icónicos como el Luna Park, GEBA, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, además de su anterior residencia en el Movistar Arena en 2022.

Ahora, con esta nueva serie de 20 shows en 2026, el músico vuelve a confirmar una de las relaciones más sólidas entre un artista internacional y la Argentina.