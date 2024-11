El exparticipante de Gran Hermano que será el encargado de abrir el show de Lenny Kravitz

bautista gh

Mascia, también influencer, compartió la noticia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por la oportunidad. “Adivinen quién abre el show de Lenny Kravitz en el estadio el 1 de diciembre”, escribió junto a una foto promocional del concierto del artista estadounidense.

El compromiso solidario de Bauti Mascia tras ganar Gran Hermano

Emmanuel Vich reveló que Bautista Mascia se unió a su causa solidaria al donar la casa que ganó en Gran Hermano a una ONG dedicada a ayudar a menores que quedan sin hogar.

“Yo quería donar la casa porque tengo la mía”, comentó Vich en una entrevista con Martín Cirio. Luego añadió: “Igual ahora estamos en una que no la puedo confirmar... Oh, sí. Sí, la tiro. Vamos a donar la casa de Bauti. (...) Cuando él ganó el premio, me dijo: ‘Emma, la casa va para donde vos ibas’”.

Al explicar la causa, Vich detalló: “Es una casita en Córdoba para niños que son echados de sus casas, que están en proceso de transición o son trans, y terminan en la calle. Allí tienen un lugar para quedarse, evitando que duerman en la calle. (...) Después se activan otros recursos, pero al principio pueden quedarse ahí”.