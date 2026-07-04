El guiño de Franco Deambrosi a la China Suárez tras ser señalado como su amante: "Pero ya tenés otro..."
Luego de que Yanina Latorre indicara al piloto de automovilismo como presunto tercero en discordia entre la China Suárez e Icardi, explotó todo.
En las últimas horas, un nuevo escándalo que incluye a Yanina Latorre, Mauro Icardi y la China Suárez explotó en redes sociales. Luego de que la conductora indicara que la mediática pareja estaba separada, el futbolista salió con furia a responderle, lo que recibió una picante devolución de Yanina: la foto de un presunto amante.
Latorre subió una imagen de Franco Deambrosi, piloto de automovilismo argentino, asegurando que tenía "pruebas" de que era el amante de la China Suárez.
Lo cierto es que un reciente guiño del deportista en redes sociales confirmaría lo que Yanina dijo. El pasado 19 de junio, la actriz publicó un video en su TikTok, que también subió a su Instagram, cantando "Oye mi amor", uno de los emblemáticos clásicos de Maná, con la leyenda: "Piscis cuando está enamorado...".
Llamativamente, en las últimas horas Deambrosi publicó una historia en su cuenta de IG con la misma canción, lo que rápidamente fue leído como un guiño a la novia de Mauro Icardi, con quien estaría teniendo un romance clandestino. Cabe señalar que ambos eligieron el mismo segmento de esta conocida canción que, entre otras cosas, dice: "Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti...". ¿Palo para icardi?
La publicación de Yanina Latorre que encendió la bronca de Mauro Icardi
En medio de un encendido cruce por redes sociales entre ambos, Yanina Latorre enloqueció cuando Icardi la volvió a tratar de "cornuda" y decidió publicar la foto de un joven apuesto, cuya identidad aún se desconoce. "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos", escribió la conductora de "Sálvese quien pueda" (América).
"Cuando tengo foto, también tengo chats y pruebas. Besis", concluyó, en lo que pareciera ser una guerra de nunca acabar.
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