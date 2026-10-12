El mensaje de Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín Yankelevich contra su padre por violencia
La productora publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Gustavo Yankelevich y tres sus nietos, con una contundente frase de apoyo.
Cris Morena se expresó públicamente luego de que su nieto Valentín Yankelevich revelara las situaciones de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.
Por primera vez desde que se conoció el testimonio de uno de sus nietos sobre las situaciones de violencia que atravesaron durante su infancia, la productora compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Gustavo Yankelevich, Franco, Valentín y Azul.
"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió en la publicación que llegó después de que Gustavo Yankelevich hablara en Intrusos sobre el proceso que atravesó la familia para obtener la tenencia de sus nietos y destacara el papel fundamental de Cris Morena, quien fue la primera en advertir que algo estaba sucediendo con los chicos.
Valentín Yankelevich también habló del apoyo de su abuela Cris Morena tras denunciar a su padre
A 16 años del fallecimiento de Romina Yan, su hijo Valentín Yankelevich brindó un desgarrador testimonio público en el que reveló los episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia a manos de su padre, Darío Giordano. Tras años de silencio y luego de que la causa fuera judicializada para resguardar a su familia, el joven decidió compartir su historia para visibilizar lo vivido y dejar un mensaje de concientización para los más jóvenes.
En sus declaraciones, Valentín rememoró el calvario que atravesó junto a su hermano Franco tras la pérdida de su madre a los siete años. El joven relató que la convivencia en su hogar se transformó en un ambiente invivible signado por agresiones constantes, motivo por el cual ambos hermanos decidieron acudir a las autoridades y abandonar la vivienda para radicarse definitivamente junto a su abuelo materno.
El refugio familiar y el apoyo de sus abuelos
Tras la decisión de apartarse de su progenitor, Valentín destacó la figura de su abuelo Gustavo Yankelevich como el pilar fundamental que les salvó la vida y les devolvió la contención afectiva. Asimismo, al ser consultado sobre la intervención de su abuela materna, el joven no dudó en resaltar el acompañamiento fundamental de la emblemática productora de contenidos infantiles y juveniles durante ese difícil proceso de reconstrucción.
Mi abuela nos acompañó mucho también. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo", explicó Valentín sobre el rol que cumplió Cris Morena en su contención diaria. Hoy, con su hermana Azul residiendo en el exterior y habiendo superado una etapa de profundo dolor gracias a la asistencia terapéutica y al respaldo familiar, el joven concluyó su mensaje pidiendo que siempre se escuche a los niños ante situaciones de maltrato.
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