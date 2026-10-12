El mensaje de Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín Yankelevich contra su padre por violencia

El refugio familiar y el apoyo de sus abuelos

Tras la decisión de apartarse de su progenitor, Valentín destacó la figura de su abuelo Gustavo Yankelevich como el pilar fundamental que les salvó la vida y les devolvió la contención afectiva. Asimismo, al ser consultado sobre la intervención de su abuela materna, el joven no dudó en resaltar el acompañamiento fundamental de la emblemática productora de contenidos infantiles y juveniles durante ese difícil proceso de reconstrucción.

Mi abuela nos acompañó mucho también. Fue una pata importante cuando nos fuimos a vivir con mi abuelo", explicó Valentín sobre el rol que cumplió Cris Morena en su contención diaria. Hoy, con su hermana Azul residiendo en el exterior y habiendo superado una etapa de profundo dolor gracias a la asistencia terapéutica y al respaldo familiar, el joven concluyó su mensaje pidiendo que siempre se escuche a los niños ante situaciones de maltrato.