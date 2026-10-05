El tierno gesto de Anita Moritán con Pampita tras volver de Luján
Luego de realizar la peregrinación a Luján como todos los años, la modelo volvió a su casa y enterneció las redes con el cuidado de su hija menor.
Luego de encarar una caminata de más de doce horas rumbo a la Basílica de Luján, Carolina "Pampita" Ardohain regresó a su hogar y sorprendió a su comunidad de seguidores al retratar un conmovedor momento íntimo. En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, la conductora mostró la devoción y el cuidado con el que su pequeña hija, Ana García Moritán, la recibió para ayudarla a reponerse del agotamiento físico.
La pequeña de cuatro años irrumpió en la habitación de su madre vistiendo un pijama claro estampado y portando un envase de crema en sus manos. Con suma dedicación, Anita se concentró en los talones y tobillos de la modelo, quien yacía recostada sobre la cama con las piernas extendidas. La nena distribuyó el producto sobre la piel y realizó suaves masajes para reconfortar a Pampita tras la desgastante jornada, culminando el gesto al acurrucarse a su lado con un antifaz rosado para compartir un merecido descanso.
Un ritual anual signado por la fe y el recuerdo familiar
La travesía hasta la basílica representa un ritual de profundo valor personal para la modelo, una tradición que inició tiempo atrás tras la pérdida de su hija Blanca como una promesa para pedir por una nueva maternidad, fruto de la cual nació Anita junto a Roberto García Moritán. En esta edición, el trayecto demandó una enorme templanza física, enfrentando variaciones climáticas extremas que incluyeron sectores anegados, precipitaciones, bajas temperaturas y momentos de intenso calor.
Previsoramente, durante su traslado hacia el punto de partida en Liniers, Pampita había compartido la preparación de sus pies colocándose cintas protectoras en los talones para mitigar las previsibles heridas del trayecto. Tras culminar el recorrido, la figura de la televisión volcó sus sensaciones en un posteo repleto de postales de la jornada, acompañando las imágenes con una emotiva alusión a "Zona de promesas", la emblemática obra de Gustavo Cerati sobre las plegarias y la recompensa.
La publicación no tardó en cosechar miles de interacciones entre sus más de ocho millones de seguidores, quienes destacaron el constante esfuerzo de la modelo y la dulzura de la pequeña Anita en su rol de asistente.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario