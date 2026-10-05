El tierno gesto de Anita Moritán con Pampita tras volver de Luján

La pequeña de cuatro años irrumpió en la habitación de su madre vistiendo un pijama claro estampado y portando un envase de crema en sus manos. Con suma dedicación, Anita se concentró en los talones y tobillos de la modelo, quien yacía recostada sobre la cama con las piernas extendidas. La nena distribuyó el producto sobre la piel y realizó suaves masajes para reconfortar a Pampita tras la desgastante jornada, culminando el gesto al acurrucarse a su lado con un antifaz rosado para compartir un merecido descanso.