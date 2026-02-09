Escándalo tras triunfo de una argentina en Pasapalabra España: por qué acusan al programa de "fraude"

El estallido en redes sociales tras la victoria de la argentina en Pasapalabra España

Con el paso de las jornadas, la indignación en las plataformas digitales no hizo más que crecer, transformando el incidente en un tema viral. Buena parte de los usuarios subrayó que el interrogante poseía una complejidad excesiva para alguien que no fuera especialista en historia deportiva, perfil que la concursante claramente no cumplía.

Asimismo, se señaló la existencia de una supuesta "doble vara" para favorecer a la argentina. Los espectadores criticaron que la laxitud reglamentaria otorgada a Rosa chocaba frontalmente con la rigidez aplicada a otros competidores en el pasado, especialmente cuando el bote acumulado alcanzaba cifras astronómicas.

Las reacciones fueron implacables: "Qué poco disimulado. Se nota que le chivaron la respuesta", "Vaya tongazo de 'Pasapalabra', ha dicho claramente Morel", "No me creo nada", "Nadie se cree que supiera ese apellido", "Llevo viendo Pasapalabra desde que empezó hace muchos años, se ha aceptado una pronunciación errónea, ni un acento donde no corresponda" y "Ha sido un tongo de manual" fueron algunas de las lapidarias opiniones vertidas en la red.

Incluso hubo espacio para cuestionar la actitud de la ganadora respecto a la presión fiscal sobre su premio. Ante la quita de una gran tajada por parte del Estado, Rosa había declarado tras su victoria: "No me importa que una parte se lo lleve Hacienda; es mi forma de compensar todo lo que me dan los servicios públicos".

Para intentar aplacar los rumores de fraude, el presentador del formato decidió dar la cara. Roberto Leal, en una intervención para la misma cadena, defendió la transparencia del proceso afirmando: "No se puede dudar, la pronunciación es perfecta. Es un apellido cuya pronunciación en inglés es esa". Para zanjar la cuestión, el conductor recordó la formación académica de la participante: "Aparte, Rosa es filóloga inglesa y mejor que ella no lo sabe nadie. Ahí no hay dudas".