La foto que subió Fátima Florez, en medio de los rumores de ruptura con Milei

Chiche Gelblung, quien recientemente entrevistó al mandatario, habló en el ciclo radial Gente de bien, y afirmó: “Yo no sé qué pasa con Fátima Flórez, creo que esa relación no existe más. No me lo dijo y se lo iba a preguntar, pero no me quiso contestar. Le dije '¿te puedo hacer una pregunta personal?'. '¡No!'. Bueno, está bien, ya me lo contestaste”. Además, agregó: "Yo no sé si fue amor o una necesidad de marketing. Nunca entendí esa relación".