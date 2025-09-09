Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopia y no la pasó bien con la anestesia: ¡mirá!
Según explicó el mismo conductor, la grabación la realizó con el fin de destacar su importancia para prevenir enfermedades. Los detalles.
Fede Bal compartió un momento íntimo de su vida para concientizar sobre la importancia de la prevención del cáncer de colon. A cinco años de su diagnóstico, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram donde se lo ve mientras se realizaba una videocolonoscopía.
Con un mensaje que busca desmitificar el miedo a los estudios médicos, Bal se filmó en la Fundación Gedyt junto al doctor Luis Caro. “Un estudio médico, en este caso una videocolonoscopia, se puede vivir de otra manera… Desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es SABER CÓMO ESTAMOS. Como está nuestra salud”, reflexionó.
El actor, que ha documentado su proceso de salud desde que le diagnosticaron cáncer, aprovechó su plataforma de casi dos millones de seguidores para enfatizar la importancia de la detección temprana. “Este video que les comparto muestra lo que pasó antes de mi videocolonoscopia anual. Entrando en los hermosos efectos de la anestesia que, como experiencia en sí, es una suerte de trip surrealista”, escribió.
Además, Bal destacó el profesionalismo del equipo médico y subrayó la importancia de la prevención. “Recordá que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente”, remarcó.
A pesar de la seriedad del tema, el video muestra el humor que caracteriza a Fede, quien incluso bromea con el personal médico. “Hoy estoy sano, pero es importante entender que siempre voy a ser un paciente. Y como tal, enfocado en repetir estos estudios de forma anual”, concluyó, reafirmando su compromiso con su salud y con la concientización.
