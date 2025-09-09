Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopia y no la pasó bien con la anestesia: ¡mirá!

Además, Bal destacó el profesionalismo del equipo médico y subrayó la importancia de la prevención. “Recordá que un estudio a tiempo TE SALVA LA VIDA. Y este estudio es la única forma de saber cómo estamos por dentro. El cáncer de colon es una de las principales causas de muerte a nivel global. Si tenés un familiar que tuvo cáncer de colon, o si ya tenés más de 40 años, es recomendable hacerse este estudio periódicamente”, remarcó.