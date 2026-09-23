Furia Scaglione lanzó diferentes cursos virtuales: cuánto cuestan, cómo acceder y qué enseña
La exparticipante de Gran Hermano presentó sus nuevas propuestas virtuales y explicó qué incluye cada una. Además, respondió a las críticas que recibió.
Juliana “Furia” Scaglione volvió a generar repercusión con un nuevo proyecto personal. La exparticipante de Gran Hermano 2023/2024 (Telefe) y de La Casa de los Gemelos en España anunció el lanzamiento de una serie de experiencias virtuales destinadas a sus seguidores.
La propuesta fue presentada por la propia Furia a través de sus redes sociales, donde explicó qué tipo de asesorías podrán contratar sus fanáticos. “Quiero contarles que por fin ya van a tener un lugar en donde van a poder pedirme que les tire las cartas, que los asesore deportivamente y que los asesore en todo lo que es reality y castings”, anunció.
“Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen y por fin lo pude crear. Los espero con sus reservas”, agregó la mediática al presentar oficialmente el proyecto.
Qué ofrece Furia y cuánto cuestan sus cursos
Las propuestas aparecen en la sección “Experiencias FURIA”, vinculada a su cuenta de Instagram y gestionada a través de Turnito App. Allí se pueden reservar distintas opciones virtuales, con precios diferenciados según el tipo de experiencia.
La Tirada de Cartas permite realizar consultas relacionadas con el amor, el trabajo, los vínculos, proyectos personales o cualquier otro tema que el cliente quiera explorar durante la sesión. El valor informado es de $40.000 o 30 dólares.
Por otra parte, la Asesoría de Entrenamiento tiene un costo de $45.000 o 50 dólares y está orientada a quienes quieran realizar consultas sobre su entrenamiento actual.
También está disponible la opción de Saludos Personalizados, mediante la cual los fanáticos pueden reservar un video dedicado que será enviado al correo electrónico indicado dentro de las 48/72 horas. En este caso, el precio es de $60.000 o 50 dólares.
La propuesta de mayor valor es la Asesoría de Casting y Reality, que cuesta $75.000 o 60 dólares. Según la descripción, incluye orientación para la presentación y el video de casting, desenvolvimiento frente a cámara, herramientas para potenciar la personalidad, simulación de preguntas, imagen, presentación en redes y consultas relacionadas con realities y procesos de selección.
Furia respondió a las críticas
El lanzamiento no pasó inadvertido y rápidamente generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales. Ante las críticas, Furia se refirió a su nuevo emprendimiento durante una entrevista en Bondi Live, donde defendió la propuesta y explicó por qué considera que puede aportar su experiencia.
“Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?”, sostuvo.
En ese sentido, destacó su recorrido profesional luego de su paso por el reality y aseguró: “Fui una de las primeras que cerró contratos internacionales”.
“Hace un mes y medio que estoy en Buenos Aires porque estuve viajando. Está bueno que siendo Juliana pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”, concluyó.
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