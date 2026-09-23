Furia Scaglione lanzó diferentes cursos virtuales: cuánto cuestan, cómo acceder y qué enseña

Por otra parte, la Asesoría de Entrenamiento tiene un costo de $45.000 o 50 dólares y está orientada a quienes quieran realizar consultas sobre su entrenamiento actual.

También está disponible la opción de Saludos Personalizados, mediante la cual los fanáticos pueden reservar un video dedicado que será enviado al correo electrónico indicado dentro de las 48/72 horas. En este caso, el precio es de $60.000 o 50 dólares.

La propuesta de mayor valor es la Asesoría de Casting y Reality, que cuesta $75.000 o 60 dólares. Según la descripción, incluye orientación para la presentación y el video de casting, desenvolvimiento frente a cámara, herramientas para potenciar la personalidad, simulación de preguntas, imagen, presentación en redes y consultas relacionadas con realities y procesos de selección.

Furia respondió a las críticas

El lanzamiento no pasó inadvertido y rápidamente generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales. Ante las críticas, Furia se refirió a su nuevo emprendimiento durante una entrevista en Bondi Live, donde defendió la propuesta y explicó por qué considera que puede aportar su experiencia.

“Fondo de olla no es asesorar gente. Mi curso de reality y casting es genial. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?”, sostuvo.

En ese sentido, destacó su recorrido profesional luego de su paso por el reality y aseguró: “Fui una de las primeras que cerró contratos internacionales”.

“Hace un mes y medio que estoy en Buenos Aires porque estuve viajando. Está bueno que siendo Juliana pueda enseñarles a los demás qué es lo que me ayudó a llegar a donde llegué”, concluyó.