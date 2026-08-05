Tom Holland tendría una millonaria ganancia por "Spider-Man: Un nuevo día": cuánto
El actor habría recibido entre 20 y 25 millones de dólares por interpretar nuevamente a Peter Parker, una cifra que incluiría su salario y los ingresos vinculados al éxito de taquilla.
Tom Holland habría alcanzado una nueva cifra millonaria por ponerse una vez más el traje de Spider-Man. Según una estimación publicada por el medio británico Daily Mail, el actor habría recibido entre 20 y 25 millones de dólares por su participación en “Spider-Man: Un nuevo día”, una suma que contemplaría tanto su salario como bonificaciones relacionadas con la recaudación de la película.
La cifra representa otro salto importante en la evolución económica de Holland desde que asumió el papel de Peter Parker dentro del universo cinematográfico de Marvel. El actor británico comenzó su vínculo con el personaje en 2016, cuando tuvo una aparición en “Capitán América: Civil War”, y desde entonces fue incrementando progresivamente sus ingresos.
“Spider-Man: Un nuevo día” se convirtió además en un nuevo fenómeno comercial para la franquicia. La película dirigida por Destin Daniel Cretton logró una enorme respuesta del público y, de acuerdo con los datos citados en la información original, superó los mil millones de dólares de recaudación internacional.
Cuánto habría cobrado Tom Holland por Spider-Man
El éxito de la producción también fortalece la posición de Holland dentro de una de las franquicias más importantes de Hollywood y abre la puerta a nuevas negociaciones para continuar interpretando al superhéroe. La evolución salarial permite observar cómo cambió su situación desde que se convirtió en Spider-Man.
Según la información difundida por los medios británicos, el actor habría cobrado alrededor de 250.000 dólares por su participación en “Capitán América: Civil War”, estrenada en 2016. Aquella película significó su primera aparición como Peter Parker dentro del universo cinematográfico de Marvel.
Un año después llegó su primera película individual como protagonista. En “Spider-Man: Homecoming”, Holland ya consiguió mejorar considerablemente sus ingresos y además recibió ganancias relacionadas con el desempeño de la producción. El crecimiento continuó con las siguientes entregas. Para “Spider-Man: Far from home”, estrenada en 2019, el actor habría recibido unos 4 millones de dólares.
Dos años más tarde, su cachet volvió a subir de manera considerable. En “Spider-Man: Sin camino a casa”, Holland habría alcanzado un salario de 10 millones de dólares, además de obtener ingresos adicionales. Ahora, con “Spider-Man: Un nuevo día”, la cifra habría vuelto a crecer hasta ubicarse entre los 20 y los 25 millones de dólares, de acuerdo con la estimación publicada por el medio británico.
“Spider-Man: Un nuevo día” superó los mil millones de dólares
El desempeño de la película también ayuda a explicar el tamaño de la cifra que habría recibido Holland. “Spider-Man: Un nuevo día” logró superar los mil millones de dólares de recaudación a nivel internacional y se posicionó como uno de los grandes éxitos cinematográficos del año.
Según los datos atribuidos a The Hollywood Reporter, la película consiguió 360 millones de dólares durante sus primeros tres días en cartelera después de su estreno del 31 de julio. Ese rendimiento inicial le permitió alcanzar además un registro histórico en Estados Unidos, al conseguir el mayor fin de semana de estreno de la historia de ese mercado, de acuerdo con la información difundida.
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