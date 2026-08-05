Tom Holland tendría una millonaria ganancia por "Spider-Man: Un nuevo día": cuánto

Un año después llegó su primera película individual como protagonista. En “Spider-Man: Homecoming”, Holland ya consiguió mejorar considerablemente sus ingresos y además recibió ganancias relacionadas con el desempeño de la producción. El crecimiento continuó con las siguientes entregas. Para “Spider-Man: Far from home”, estrenada en 2019, el actor habría recibido unos 4 millones de dólares.

Dos años más tarde, su cachet volvió a subir de manera considerable. En “Spider-Man: Sin camino a casa”, Holland habría alcanzado un salario de 10 millones de dólares, además de obtener ingresos adicionales. Ahora, con “Spider-Man: Un nuevo día”, la cifra habría vuelto a crecer hasta ubicarse entre los 20 y los 25 millones de dólares, de acuerdo con la estimación publicada por el medio británico.

“Spider-Man: Un nuevo día” superó los mil millones de dólares

El desempeño de la película también ayuda a explicar el tamaño de la cifra que habría recibido Holland. “Spider-Man: Un nuevo día” logró superar los mil millones de dólares de recaudación a nivel internacional y se posicionó como uno de los grandes éxitos cinematográficos del año.

Según los datos atribuidos a The Hollywood Reporter, la película consiguió 360 millones de dólares durante sus primeros tres días en cartelera después de su estreno del 31 de julio. Ese rendimiento inicial le permitió alcanzar además un registro histórico en Estados Unidos, al conseguir el mayor fin de semana de estreno de la historia de ese mercado, de acuerdo con la información difundida.