Netflix confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Heartstopper": el nuevo adelanto

En esta ocasión Netflix estrenó un nuevo adelanto de "Heartstopper" y su temporada tres, al igual que confirmaron la fecha de estreno. Además, por si esto fuera poco, en el vistazo que estrenó la N roja también compartieron un fragmento exclusivo de la canción "Birds of a Feather" del próximo álbum "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish.