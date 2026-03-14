Joaquín Levinton lo volvió a hacer: ingresó a caballo al escenario del Lollapalooza 2026

El Lollapalooza Argentina 2026 tuvo su primer gran momento disruptivo de la mano de Turf. En una entrada que mezcló el rock con la excentricidad porteña, Joaquín Levinton se robó todas las miradas al irrumpir en el escenario montado sobre un caballo real, transformándose de inmediato en el contenido más viral de la jornada inaugural en el Hipódromo de San Isidro.