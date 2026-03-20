La emotiva carta de despedida de la familia de Chuck Norris: "Para él no eran fans, eran sus amigos"
Tras la confirmación de su fallecimiento a los 86 años, el círculo íntimo de Chuck Norris publicó un mensaje cargado de fe y gratitud en Instagram.
La noticia de la muerte de Chuck Norris generó una ola de conmoción. Su familia utilizó las redes sociales del actor para compartir una sentida carta de despedida, dirigida tanto a sus seres queridos como a los millones de seguidores que lo acompañaron durante décadas.
Con un mensaje que ya supera los 440 mil "me gusta", la familia Norris expresó su dolor en Instagram pero también su gratitud por la vida del hombre que fue mucho más que un héroe de acción.
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Un adiós en paz y rodeado de amor
El comunicado comienza confirmando que el fallecimiento se produjo durante la mañana del jueves. A pesar de los rumores y la preocupación que generó su reciente emergencia médica en Hawái, sus allegados llevaron tranquilidad sobre sus últimos instantes:
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Paz familiar: El texto asegura que, al momento de su partida, el actor estaba rodeado por su familia y se encontraba en paz.
Privacidad: Reiteraron el pedido de mantener las circunstancias del deceso en el ámbito privado.
Gratitud por las plegarias: La familia se mostró profundamente agradecida por las oraciones y el apoyo enviados tras conocerse su hospitalización.
Chuck Norris, el hombre detrás de la leyenda
Para el público general, Norris era un símbolo de fuerza y disciplina, pero la carta se encarga de resaltar su faceta más humana. "Para el mundo, él era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", reza uno de los pasajes más conmovedores.
Además, destacaron que vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable hacia sus seres queridos, dejando un impacto duradero a través de su amabilidad.
El vínculo con sus seguidores
Uno de los puntos más destacados de la carta es el reconocimiento al cariño del público. Según sus familiares, el amor recibido por parte de los fans significaba mucho para él. "Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos", afirmaron, agradeciendo el acompañamiento en este difícil momento.
El mensaje cierra con un pedido de respeto a la privacidad durante el tiempo de duelo y un agradecimiento final: "Gracias por amarlo con nosotros".
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