La emotiva carta de despedida de la familia de Chuck Norris: "Para él no eran fans, eran sus amigos"

Además, destacaron que vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable hacia sus seres queridos, dejando un impacto duradero a través de su amabilidad.

El vínculo con sus seguidores

Uno de los puntos más destacados de la carta es el reconocimiento al cariño del público. Según sus familiares, el amor recibido por parte de los fans significaba mucho para él. "Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos", afirmaron, agradeciendo el acompañamiento en este difícil momento.

El mensaje cierra con un pedido de respeto a la privacidad durante el tiempo de duelo y un agradecimiento final: "Gracias por amarlo con nosotros".