La Joaqui, en el momento más crítico de su carrera: "Empecé a tomar medicación"

Durante la entrevista la cantante de RKT confirmó que está en plena disputa legal con su discográfica, que perdió los créditos de sus canciones y que planea lanzar un canal de YouTube para poder reactivar su carrera en la música.

"No entiendo muy bien qué pasó. Solo sé que ya no me sentía bien donde estaba. Uno a veces es irresponsable, esto es lo único que tengo para dejarle a mis hijas, dediqué toda mi vida a esto y era mi responsabilidad instruirme mejor", expresó.

"Me dolió y no me parece justo para mí misma. Estoy fingiendo demencia, como que recién empezó mi carrera ahora", señaló haciendo un juego de palabras con el meme de "fingir demencia y seguir adelante".

El estrés y la tristeza se sumaron a los golpes que significaron la pérdida de su amigo El Noba (Lautaro Coronel) y el arresto de Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, que la llevaron a pasar tres días sin dormir, a sufrir ataques de pánico y a replantearse cosas de su vida.

"Perdí a mi mejor amigo, a mi otro amigo lo tengo que ir a ver a un lugar que siempre me voy pensando que hace frío ahí, como estará y me voy de ahí llorando", reconoció.

"Empecé a tomar medicación. Para mí es nuevo, es difícil porque siento que soy una persona joven. Me avergüenza un poco también porque siento la exposición", señaló la cantante de 28 años.

"Estoy con calmantes, me cuesta modular. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos, en un año siento que mi vida colapsó", dijo entre lágrimas antes de declarar: "estoy cansada de que me juzguen por estar cansada".

"Me gustaría ser una artista sentada. Estoy muy agradecida con el amor de la gente, le han dado un giro de 180 grados a mi vida. Me gustaría sentir estabilidad, no sentirme apurada todo el tiempo. Quiero estar mejor, quiero transmitir mejor las cosas, quiero que mi destino sea otro", sintetizó.

En medio de tantos cambios, la cantante aseguró que "Got Talent Argentina" y su rol en televisión "llegó justo" en el momento en que "necesitaba cantar, mostrar mi música nueva, mostrar lo que pienso ahora y no podía hacerlo y colapsaba".

"Fue una nueva posibilidad”, explicó.