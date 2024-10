La reacción de Evangelina Anderson al descubrir la verdad sobre el hijo de Martín Demichelis

Además, Bono utilizó la red social X para relatar cómo fue el momento en que Anderson descubrió la verdad y cómo reaccionó ante la situación. Según su testimonio, el primer encuentro cara a cara se dio cuando Demichelis volvió a Argentina para asumir como director técnico de River.

Bono compartió: "(Con Martín) empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después les comentó a sus hermanas, mis tías, y luego llegó la aceptación de Eva". El joven mencionó que la relación con la modelo fue sorprendentemente cálida desde el principio: “Eva me sorprendió con su calidez genuina. Con mensajitos me transmitió cariño y tranquilidad”.

Sin embargo, aclaró que es falso que le hayan ofrecido mudarse con ellos a México.

Facundo Bono enfrentó a su madre para saber si era hijo de Martín Demichelis

Por otro lado, Facundo narró cómo, tras años de dudas y sospechas, decidió enfrentar a su madre para conocer la verdad: "La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira. Luego de tanto tiempo de mentirme en la cara, le pedí de rodillas a mi mamá que me dijera la verdad", confesó.

En cuanto a las especulaciones sobre una posible ayuda económica por parte de Demichelis, fue categórico al desmentirlas: "La posta es que laburo desde los 11 años. Durante la secundaria fui albañil, pintor, gasista, electricista, kioskero, heladero, mozo y canillita. Ahora hace más de tres años que le meto a los tatuajes".

