La reacción de Lali Espósito a la muerte de Indio Solari
El excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció esta mañana a los 77 años en su casa de Parque Leloir.
La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Tras la noticia de su deceso, grandes figuras de la música, el periodismo y el arte argentino expresaron su dolor.
Lali que tuvo un fuerte apoyo por parte de Carlos tras los ataques digitales, no dejó pasar la oportunidad para despedirlo. Si bien no dejó un mensaje contundente, la nacida en Parque Patricios fue clara y concisa: posteó una foto del Indio acompañado de la canción Todo un palo.
“Y el futuro ya llegó. Yo voy en trenes. No tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Y cómo no sentirme así?”, es el fragmento que eligió la artista pop.
Mario Pergolini recibió la noticia al aire de su programa de streaming en Vorterix. El presentador había iniciado la emisión con una canción del artista y además mostró una foto que tenía junto al cantante.
"Falleció el Indio Solari. Tremendo.Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombrosísimo", expresó Pergolini.
Gonzalo Bonadeo expresó su dolor a la par que Mario Pergolini.
Por su parte, Felipe Pigna comentó sorprendido por la muerte del músico popular: "Un dolor increíble, no lo podía creer, esa gente que su ausencia causa vacío porque fue esencial de la cultura argentina, creador de la identidad ricotera, alguien que marcó la música argentina".
Skay Bellison, histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, compartió con sus seguidores en redes sociales su tristeza por la muerte de su amigo.
"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió el músico.
Además anunció que suspende su show programado para este sábado en la ciudad de Rosario.
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