La reacción de Lali Espósito a la muerte de Indio Solari

Mario Pergolini recibió la noticia al aire de su programa de streaming en Vorterix. El presentador había iniciado la emisión con una canción del artista y además mostró una foto que tenía junto al cantante.

"Falleció el Indio Solari. Tremendo.Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombrosísimo", expresó Pergolini.

Gonzalo Bonadeo expresó su dolor a la par que Mario Pergolini.

Por su parte, Felipe Pigna comentó sorprendido por la muerte del músico popular: "Un dolor increíble, no lo podía creer, esa gente que su ausencia causa vacío porque fue esencial de la cultura argentina, creador de la identidad ricotera, alguien que marcó la música argentina".

Skay Bellison, histórico guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, compartió con sus seguidores en redes sociales su tristeza por la muerte de su amigo.

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"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste", escribió el músico.

Además anunció que suspende su show programado para este sábado en la ciudad de Rosario.