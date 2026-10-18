La Renga sacudió Cosquín con un claro y contundente mensaje para Javier Milei
Chizzo Nápoli volvió a cantar el emblemático tema "Panic Show" y lanzó una fuerte consigna sobre el escenario.
La histórica banda de Mataderos y su líder, Gustavo "Chizzo" Nápoli, protagonizaron un verdadero banquete multitudinario en las sierras cordobesas ante miles de fanáticos que colmaron la plaza Próspero Molina. En una noche atravesada por el calor popular, el misticismo y la potencia del rocanrol, la presentación tuvo uno de sus picos de máxima efervescencia cuando sonaron los acordes del clásico "Panic Show", una composición que en los últimos tiempos cobró una resonancia política particular.
El cruce simbólico entre la banda y el mandatario nacional no es nuevo, pero volvió a cobrar vida en pleno show. Cabe recordar que durante la campaña electoral y en algunos de los shows que protagonizó, el líder libertario utilizó de manera recurrente esta canción para identificarse con la figura del león y encender a sus seguidores. Esa apropiación del tema generó en su momento un abierto malestar en los integrantes del grupo, quienes dejaron en claro que la obra no había sido escrita para representar esas ideas ni para ser utilizada como bandera proselitista.
Aprovechando la mística del escenario y la presencia masiva de sus seguidores, el trío desplegó toda la fuerza de su repertorio y renovó su postura política frente al Ejecutivo. En pleno recital, antes de encarar los versos más potentes del tema, Chizzo lanzó una advertencia directa y contundente hacia la Casa Rosada: “Cuidado Milei que el León tiene hambre”. La frase retumbó en todo el predio e hizo estallar a la multitud en una ovación que reafirmó el espíritu crítico de la banda frente a la coyuntura actual.
La historia detrás de una canción disputada
El tema "Panic Show", lanzado a principios de los años 2000 en el disco "La esquina del infinito", fue escrito originalmente como una metáfora sobre el instinto, la liberación y el espíritu indomable de la música en las calles. Sin embargo, su resignificación en la arena política argentina reconfiguró la relación entre el creador y su obra.
Para los músicos de La Renga, el uso de sus letras por parte de figuras de la política representa una distorsión del mensaje original del rock. Por este motivo, cada interpretación en vivo de la pieza se convirtió en una trinchera artística donde la banda busca recuperar el sentido primigenio de su composición y marcar una frontera tajante entre la cultura independiente del rocanrol y las altas esferas del poder político nacional.
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