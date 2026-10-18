La Renga sacudió Cosquín con un claro y contundente mensaje para Javier Milei

El cruce simbólico entre la banda y el mandatario nacional no es nuevo, pero volvió a cobrar vida en pleno show. Cabe recordar que durante la campaña electoral y en algunos de los shows que protagonizó, el líder libertario utilizó de manera recurrente esta canción para identificarse con la figura del león y encender a sus seguidores. Esa apropiación del tema generó en su momento un abierto malestar en los integrantes del grupo, quienes dejaron en claro que la obra no había sido escrita para representar esas ideas ni para ser utilizada como bandera proselitista.