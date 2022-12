Lali Espósito, la reina del pop argentina

Quería hacer algo "emotivo", pero no sabía por donde empezar, así que decidí contar un poco lo que significa para mí Lali Espósito.

Lali Espósito Movistar.jpg

La primera vez que la vi fue en el año 2004, yo era muy chica, pero obvio que la recuerdo: "Roberta" en Floricienta. Dos años después la iba a encontrar como "Agustina" en Chiquititas.

Sin embargo, en el 2007, iba a aparecer como "Marianella" en Casi Ángeles. Ahí, cambió todo. Yo ya era un poco más grande y, desde el minuto uno, quise ser ella.

Yo quería ser Mar, quería bailar como ella, cantar como ella, vestirme con su mismo estilo. Jugaba a ser Mar y soñaba con tener un poquito del talento que ya comenzaba a desplegar en la televisión y en los teatros.

Pero, gracias a "Mar", pude conocer a Lali y con conocer hablo de saber quién era y comenzar a seguir su trabajo. La realidad es que todavía no tuve la suerte de cruzarla en carne y hueso.

Una vez que supe de Lali, empecé a buscar todo su trabajo previo, allí pude verla en "Rincón de Luz" como Malena. A partir de ese momento no paré, miré cada novela, película, serie o programa en el que participó.

Su personalidad y talento me atraparon por completo. Hasta que, en el 2013, la pequeña Lali se animó y con su metro cincuenta se lanzó como solista y se animó a conquistar el mundo con su voz.

Lali fue mi modelo a seguir desde mis seis años, hasta ahora, que tengo 24. Sus canciones y su manera de ver la vida me acompañaron y acompañan desde hace muchos años.

En sus letras encuentro un refugio y palabras para expresar las distintas situaciones que me tocó atravesar en diferentes etapas de mi crecimiento.

Lali Espósito.jpg

Este fin de semana, pude ir al último show del año en el Movistar Arena. Nunca antes había ido a un recital de esa magnitud, es una artista del carajo, donde lo da todo y deja la vara muy alta.

Ella lidera un equipo espectacular, donde trabajan todos a la par y están en cada uno de los detalles para que el público viva una experiencia única e inolvidable.

Mientras ella demostraba todo su talento en ese escenario, yo no dejaba de pensar en todo lo que tuvo que pasar para convertirse en la REINA DEL POP ARGENTINA.

Pensaba que a la par de ella hay un fandom increíble, donde la acompaña a todos lados y le brindan un amor pocas veces visto.

No voy a mentir, no sé explicar muy bien con palabras lo que significa el fenómeno Lali Espósito. Es que es algo que realmente se siente y se vive, es difícil darlo a entender o contarle a otra persona que no lo transita de la misma manera que todos nosotros.

Una colega escribió algo que es muy cierto: "Lali es tu primera actriz favorita, tu primera ídola, tu primer modelo a seguir".

Y yo les puedo asegurar que cada una de esas palabras es cierta, Lali fue/es todo eso y más. Yo tenía tan solo 6 años cuando la conocí, hoy tengo 24, pero el amor y la admiración que siento por ella es cada vez más grande.

Todavía, cuando estoy sola, en mi mundo, juego a ser ella y sueño con poder conocerla para decirle lo mucho que la admiro y agradecerle por ser mi fiel compañera en todos estos años, musicalizando cada situación que me tocó atravesar.