Laura Ubfal habló con Cande Tinelli y se metió en la guerra con Guille Valdés: "Lo difícil va a venir ahora"

En este sentido, Ubfal defendió a la mayor de las Tinelli al decir que "lo que dijo lo dijo porque es sincera, ella contó su verdad al decir que Guillermina no le hizo bien al padre", aclarando que en ningún momento Candelaria había faltado el respeto de la mamá de Lorenzo Tinelli, sino que había dado su parecer de la relación que ella tenía con el conductor de televisión. Y agregó: "Lo difícil va a venir ahora, porque hay que ver qué va a exigir Guillermina cuando se siente a hablar con Tinelli de la separación".

En consonancia con esta información, la periodista sostuvo que los padres de 'Lolo' aún "no se han sentado a tomar un café", tras haber decidido terminar con su vínculo de pareja. "Esta historia no es de ahora, viene de hace cuatro años, cuando ellos comenzaron a convivir en la pandemia", sostuvo la especialista en chimentos, en alusión al inicio de la separación de Marcelo Tinelli y la exmujer de Sebastián Ortega.

Finalmente, aunque el conductor de 'LAM' reveló que, luego de los dichos de Candelaria sobre que Guillermina no le hacía bien a su papá, hubo un intenso cruce telefónico que involucró a ambas familias, es decir, la familia Tinelli y la Valdés, Laura Ubfal fue categórica en uno de sus últimos aportes al tema: "Marcelo no ha tenido problemas ni con Sole Aquino ni con Paula Robles, no tendría por qué haber problemas con Guillermina".

