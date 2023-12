La pregunta que Martín Bossi le habría hecho a Sofi Martínez sobre Messi

Ahora la fueron a buscar a la periodista para que aclaré lo sucedido: "Se habló de una pregunta que te hicieron en el programa sobre Messi", le preguntó el cronista. A lo que Sofia aclaró: "Yo no soy la productora del programa. Y para mí estuvo todo buenísimo. Se habló de mi carrera, del Mundial, de las entrevistas que hice".

"¿Fue un tanto incómoda la pregunta que te hizo?", repreguntó el cronista. "La verdad que no lo sentí así. Los invito a ver el programa, y la verdad que la pasamos super todos. Me sorprendió todo lo que están diciendo. Cero escándalo", aclaró Martínez. Sin embargo, desde Intrusos revelaron la incómoda pregunta que le hicieron: "La pregunta de Bossi habría sido, '¿Tendrías relaciones con Messi?', explicó Pampito.

Andy Kusnetzoff intentó poner paños fríos al asunto y dio su punta de vista sobre el tema: "Mirá la edición no sé cómo quedará. Pero a veces cuando pasa algo, pasa. Cuando pasa lo de Belén Francese, ok, pasa. Pero cuando no pasa nada, no pasa nada". Desde Intrusos opinaron sobre el cruce que aún no se vio: "Lo de Bossi pasó, pero ella lo niega porque trabaja con Andy en el programa de radio", aclaró Guido Záffora.