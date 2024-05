Microbikini y sombrero cowboy: el look de Lourdes Sánchez en el Caribe

Lourdes Sánchez, conocida como referente de moda, está disfrutando de unas relajadas vacaciones en Tulum, México. Desde las playas del lujoso hotel donde se está hospedando, la influencer no dejó pasar la oportunidad de lucir su canchero look de alto verano. La it girl deslumbró con una microbikini bicolor, el traje de baño que fue y es tendencia entre las famosas.