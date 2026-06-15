Mario Pergolini recordó a Gaspi con emoción: "Él tenía una cosa con Caiga Quien Caiga"

Más allá de la popularidad alcanzada en redes sociales, aseguró que veía en él una capacidad creativa que se había fortalecido especialmente durante los últimos años. “La verdad es que cada vez que veía algunos de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía una creatividad super interesante”, afirmó, valorando el crecimiento artístico que había mostrado el joven creador de contenidos.

gaspi

Las palabras del conductor se suman a una larga lista de homenajes que distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la música compartieron desde que se conoció la tragedia. Muchos de ellos coincidieron en destacar la originalidad, el talento y la capacidad de Gaspi para conectar con diferentes generaciones a través de su contenido.

Sobre el final de su reflexión, Pergolini volvió a referirse a las circunstancias del accidente y manifestó su incredulidad frente a lo ocurrido. “Golpea por todos lados... Chocan en el aire, hay que tener una mala suerte”, expresó, intentando dimensionar una tragedia que todavía genera conmoción tanto en Argentina como en Brasil.