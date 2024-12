Mauro Icardi habló con LAM sobre la China Suárez: "Me pongo de novio con ella..."

En el arranque del audio, Icardi apuntó sin filtro contra su exesposa luego de su reciente mano a mano con Susana Giménez en su último programa, destacando lo que consideró una actitud contradictoria por parte de la madre de sus dos hijas, Franchesca e Isabella: “La feminista que se hace la víctima de mujer despechada, de mujer agredida, insultada, y después anda tirándole a otra mujer," comenzó diciendo.

Y siguió muy suelto: "Ya hace tres años pasó, pero ella se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando. Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo. O sea está muy despechada, muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético”.

No antes de finalizar el audio, Icardi aprovechó para expresar su deseo de comenzar una relación con una de las actrices más lindas de Argentina: “Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eeemiliano/status/1864094120639123910&partner=&hide_thread=false HABLÓ ICARDI EN #LAM:

“Wanda se hace la víctima, la mujer despechada y después anda denigrando a otra mujer así, está muy resentida. Espero que ahora me de bola la China y me pongo de novio con ella” pic.twitter.com/bierrLHKRJ — emi (@eeemiliano) December 3, 2024

Mauro Icardi rompió el silencio tras los dichos de Wanda Nara ante Susana Giménez: "Circo"

El delantero del Galatasaray liquidó a su expareja y madre de sus hijas, asegurando que "se la da de violentada y quiso ensuciar a una mujer", en referencia a la China Suárez.

Wanda Nara Mauro Icardi

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener freno. Después de que la mediática se presentara en el programa de Susana Giménez y ventilara detalles sobre su separación con el futbolista y las causas de la ruptura que tienen como protagonista a la China Suárez, el delantero del Galatasaray de Turquía decidió romper el silencio, mientras se recupera de una lesión de rodilla.

"Es una vergüenza lo que quiso hacer, es una vergüenza que haya ido a un programa de televisión a hablar de mí, de la China y de cosas de hace tres años atrás, cuando ella ahora está de novia, está en otra relación, estamos en juicio de todo tipo... y que vaya a hablar de mí... se ve que no tiene mucho contenido", comenzó su descargo el jugador del club turco, en un audio que difundió Ángel de Brito en LAM (América TV).

Seguidamente, Icardi aseguró que Wanda "se la da de violentada", pero "quiso ensuciar a una mujer", en referencia a la China Suárez, con quien él mantuvo un encuentro por detrás de Nara, quien por entonces era su pareja. Este episodio fue el inicio del fin de la pareja que tuvo como fruto a Francesca e Isabella Icardi. "Se la da de que yo soy un violento, de que me hace denuncias falsas en la Justicia, entonces, la verdad es que es una vergüenza y yo tampoco me voy a prender a este circo", sostuvo el futbolista.

Y siguió: "Nunca lo hice, nunca hablé con periodistas, pero bueno, también tengo que salir a defenderme un poco de esta imagen que quiso vender, que fui a pericia psiquiátrica borracho, porque haya ido con la misma ropa que fui a cenar la noche anterior porque me quedé a dormir en Capital, no quiere decir que estaba borracho. Estoy enfermo enfermo todavía de la garganta por el aire acondicionado. Hace una semana que estoy afónico casi, entonces un poco se desvirtúa todo también por eso, pero en ningún momento pensé en ir borracho", relató.

Finalmente, concluyó tirando por la borda la versión de Wanda: "Salí a divertirme con mis amigos y la frase que usé toda la noche fue 'no puedo tomar nada, porque mañana tengo una pericia y tengo que estar presente'. Entonces, yo sé muy bien que soy serio, sé muy bien que me presenté a las 9:15 de la mañana en Tribunales, sé muy bien que fuimos en el auto de mi abogada Lara, con Elba (Marcovecchio) de copiloto y están los medios de testigos, así que es todo un invento, toda una mentira, una constante difamación de mí para conseguir y vender cosas".