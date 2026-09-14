Michael J. Fox recibió un premio humanitario en los Premios Emmy 2026

Asimismo, agregó: "Al principio mantuve mi enfermedad en secreto, tenía miedo que me afectara en mi carrera, mi relación con el público, pero me sorprendió el amor que recibí y esto lo aprecio mucho. Al principio pensé que aceptar el parkinson era rendirme, pero luego entendí que era luchar por todo los que lo padecen". En ese sentido, también dijo: "Estoy agradecido por todos los que trabajan en la asociación y los que están aquí presentes, a mi co fundadora Debbie Brooks también".

"Este, ahora es el momento en el que agradezco a Tracy y nuestros hijos. Gracias por su amor, su comprensión, a mis hermanos, familia y mamá también. Gracias por mostrame cómo se hace", cerró para volver a ser ovacionado de pie y entre las lágrimas de los asistentes.