Lauta agotó su debut en Buenos Aires y confirmó una segunda fecha
El artista argentino volverá a presentarse el 29 de noviembre tras una primera noche con localidades agotadas y un año de fuerte crecimiento internacional.
El presente de Lauta no deja de crecer. Después de agotar las entradas para su debut en Buenos Aires el pasado 3 de septiembre, el artista y compositor argentino confirmó una nueva presentación en Niceto Club para el próximo 29 de noviembre.
La segunda cita llegará como continuidad de una etapa clave en su carrera, marcada por el lanzamiento de su primer álbum, “Yo solo quería divertirme”, y por una serie de presentaciones que lo llevaron a ampliar su público tanto en Argentina como en el exterior.
La nueva noche en Niceto promete mantener la esencia de su propuesta: baile, canciones, carisma y una conexión cada vez más fuerte con quienes acompañan su recorrido. Las entradas estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 13, a través de Venti, con todos los medios de pago.
Lauta, entre el éxito de su disco y una nueva etapa internacional
El crecimiento de Lauta también quedó reflejado en su primera gira por España, donde se presentó con entradas agotadas en el Teatro Magno de Madrid y la Sala Sutton de Barcelona. A su regreso, el artista tuvo su esperado encuentro con el público porteño, que respondió con un sold out en su primera presentación en la ciudad.
En paralelo, continúa presentando las canciones de “Yo solo quería divertirme”, un álbum que combina sonidos de cumbia y pop con una impronta bailable y reúne colaboraciones con artistas de Argentina y otros países. El material cuenta con participaciones de Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.
Como parte de esta nueva etapa, Lauta también estrenó el videoclip de “Ese alguien soy yo”, canción que comparte con el colombiano Miguel Bueno y que forma parte de los temas inéditos incluidos en su último trabajo.
El video fue filmado en Buenos Aires y presenta una historia atravesada por el humor y la complicidad entre ambos artistas. Los protagonistas participan de un casting en el que intentan quedarse con el lugar del elegido para una mujer, aunque el desenlace incorpora un inesperado giro con la aparición de Tote.
Con una propuesta que combina canciones pegadizas, ritmos bailables y una identidad propia, Lauta continúa consolidando su lugar dentro de la escena musical. Su crecimiento también se refleja en las plataformas digitales, donde ya supera los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Tras el sold out del 3 de septiembre, la próxima cita ya tiene fecha: Lauta volverá a Niceto Club el 29 de noviembre para continuar una etapa de expansión que lo encuentra sumando escenarios y público dentro y fuera del país.
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