Lauta agotó su debut en Buenos Aires y confirmó una segunda fecha

Como parte de esta nueva etapa, Lauta también estrenó el videoclip de “Ese alguien soy yo”, canción que comparte con el colombiano Miguel Bueno y que forma parte de los temas inéditos incluidos en su último trabajo.

El video fue filmado en Buenos Aires y presenta una historia atravesada por el humor y la complicidad entre ambos artistas. Los protagonistas participan de un casting en el que intentan quedarse con el lugar del elegido para una mujer, aunque el desenlace incorpora un inesperado giro con la aparición de Tote.

Con una propuesta que combina canciones pegadizas, ritmos bailables y una identidad propia, Lauta continúa consolidando su lugar dentro de la escena musical. Su crecimiento también se refleja en las plataformas digitales, donde ya supera los 4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras el sold out del 3 de septiembre, la próxima cita ya tiene fecha: Lauta volverá a Niceto Club el 29 de noviembre para continuar una etapa de expansión que lo encuentra sumando escenarios y público dentro y fuera del país.