Netflix: la película romántica que te va a sacar más de una sonrisa

Eres tú "Eres tú" llegó a la plataforma de streaming en 2023.

Pero todo cambia cuando aparece Lucía, con quien siente una conexión distinta. El problema es que ella está en pareja con su mejor amigo, lo que lo deja en una situación incómoda entre lo que siente y los límites de la amistad. El conflicto lo lleva a tomar una decisión clave: enfrentar lo que siente sin pensar en el futuro y aceptar las consecuencias.