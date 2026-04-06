Netflix: la película romántica que te va a sacar más de una sonrisa
Este film se estrenó en el 2023 y tiene la participación de Álvaro Cervantes. Narra una historia de amor, drama y comedia atrapante. Los detalles en la nota.
La película "Eres tú" irrumpió en Netflix como una de las grandes propuestas dentro del catálogo, combinando romance y comedia. Estrenada en 2023 y con una duración cercana a los 90 minutos, cuenta con la actuación de Álvaro Cervantes en el papel principal, acompañado por un elenco de primer nivel que le permitió consolidarse como una de las más elegidas en la plataforma.
En un catálogo tan amplio como el de Netflix, no todas las películas logran sobresalir o mantenerse entre las más elegidas. Sin embargo, algunas producciones, especialmente las de drama, comedia y suspenso, consiguen captar la atención de los espectadores y posicionarse dentro del Top 10 durante un largo período.
De qué trata "Eres tú"
La historia dirigida por Alauda Ruiz de Azúa gira en torno a Javier, quien tiene la capacidad de ver cómo será el futuro de sus relaciones apenas besa a alguien, algo que termina complicando su vida amorosa porque le impide disfrutar el presente.
Pero todo cambia cuando aparece Lucía, con quien siente una conexión distinta. El problema es que ella está en pareja con su mejor amigo, lo que lo deja en una situación incómoda entre lo que siente y los límites de la amistad. El conflicto lo lleva a tomar una decisión clave: enfrentar lo que siente sin pensar en el futuro y aceptar las consecuencias.
Reparto de "Eres tú"
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
Tráiler de "Eres tú"
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