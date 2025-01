Netflix: la producción española basada en una novela que no es apta para menores

El éxito de la serie no solo se debe a su intrigante trama, sino también a su elenco de renombre y su enfoque en un tema tan sensible como la desaparición de una niña. Sin embargo, no es una serie para cualquier espectador, ya que su contenido incluye escenas subidas de tono y lenguaje inapropiado, lo que hace que Netflix advierta sobre su no aptitud para menores de edad. Esta producción se convierte, sin duda, en una de las más destacadas dentro de las opciones españolas en el catálogo de la plataforma.