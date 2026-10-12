"No estamos aquí para dar mier...": la tajante frase de James Hetfield en el show de Metallica

La postura histórica de la banda ante la política

La tajante frase de Hetfield refuerza una filosofía que Metallica ha mantenido firme a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. Tanto el cantante como sus compañeros han sostenido históricamente la idea de que la música pesada debe ser un refugio de unión universal para fanáticos de todas las ideologías, y no un foro de adoctrinamiento o propaganda.

De esta manera, el grupo de thrash metal dejó en claro que su único compromiso es brindar un espectáculo de alto nivel sonoro y visual, ofreciendo a sus seguidores un espacio de desconexión total respecto de las tensiones del mundo exterior.