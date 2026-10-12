"No estamos aquí para dar mier...": la tajante frase de James Hetfield en el show de Metallica
El líder de la banda arremetió contra los artistas que bajan línea ideológica en los shows y marcó los límites de su música en Las Vegas.
El líder y vocalista de Metallica, James Hetfield, volvió a generar un fuerte impacto en el mundo de la música al pronunciarse contundentemente sobre la neutralidad política de la banda sobre los escenarios. Ocurrió durante una de las multitudinarias presentaciones que el grupo realiza en la ciudad de Las Vegas, en el marco de su innovadora residencia en el escenario The Sphere.
En medio del show, el histórico músico hizo una pausa para dirigirse al público que colmó el auditorio y reflexionar sobre la función que cumple el rock en momentos de división social y política.
Qué dijo exactamente James Hetfield
El guitarrista y cantante comenzó reconociendo el gran esfuerzo económico y logístico de los fanáticos para presenciar el concierto. Tras agradecer el acompañamiento de la audiencia que viajó desde distintas partes del mundo, el frontman expresó literalmente sobre el escenario:
“Y solo tengo que decir que Metallica no está aquí, como algunos otros artistas, para influenciarlos con su mierda, ¿de acuerdo? Estamos aquí, sin mierda. Estamos aquí para olvidar toda la mierda de afuera, ¿vale? La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada, nena”.
Con esas palabras exactas, el músico marcó una clara frontera entre la propuesta artística de Metallica y la postura de otros exponentes del espectáculo que utilizan sus shows en vivo para promover posturas partidarias o discusiones ideológicas.
La postura histórica de la banda ante la política
La tajante frase de Hetfield refuerza una filosofía que Metallica ha mantenido firme a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria. Tanto el cantante como sus compañeros han sostenido históricamente la idea de que la música pesada debe ser un refugio de unión universal para fanáticos de todas las ideologías, y no un foro de adoctrinamiento o propaganda.
De esta manera, el grupo de thrash metal dejó en claro que su único compromiso es brindar un espectáculo de alto nivel sonoro y visual, ofreciendo a sus seguidores un espacio de desconexión total respecto de las tensiones del mundo exterior.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario